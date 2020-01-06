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رياضة

إبراهيم سعيد عن محمود علاء: لا أعرفه وتسبب في هدف جنوب إفريقيا أمام مصر

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:30 ص
محمود علاء
محمود علاء
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حسام الحارتي
أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن محمود علاء مدافع الزمالك تسبب في هدف جنوب إفريقيا أمام مصر بكأس أمم إفريقيا.

وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمود علاء من الممكن أن يعرفني لكني لا أعرفه، لا يوجد موقف شخصي بيني وبينه، اقيمه كمدافع فهو يهتم بالأهداف أكثر من الدفاع لكنه شعر بالضيق بسبب ذلك".

وأكمل : "محمود علاء تسبب في هدف جنوب إفريقيا أمام مصر بكأس أمم إفريقيا".

ومن جهة أخرى أشاد إبراهيم سعيد بمصطفي محمد لاعب نادي الزمالك قائلا: "أفضل مهاجم في الوقت الحالي".

وتابع: "مصطفى محمد سيظهر بشكل مميز خلال السنوات المقبلة وهيفيد الزمالك كتير".
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