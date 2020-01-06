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منوعات

شاب عاري في شوارع الكويت يثير الجدل.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قد يقوم بعض الأشخاص، في بعض الأحيان بتصرفات غير مفهومة ومخالفة لقواعد وآداب الطرق والشارع، بالضبط هذا ما قام به شخص في شوارع الكويت.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب قام بتصرف عجيب في أحد الشوارع الكويتية فوق سيارة تابعة للشرطة.

فقد ظهر شاب عاري بمنطقة الصدر وحتى الوسط، مرتديًا بنطال ينز وحافي القدمين، وهو يقف أعلى سقف سيارة دورية تابعة للشرطة، ويبدو عليه أنه في حالة غير طبيعية.

وقد صرخ بكلمات غير مفهومة، ثم قفز فجأة من أعلى السيارة وفر هاربًا داخل موقف سيارة جمعية القرين بالكويت، وأثناء فراره اصطدم بسيدة.

الفيديو المتداول أشعل غضب المواطنون بالكويت مطالبين بسرعة القبض على هذا الشاب لقيامه بتصرف غير لائق في الطريق العام.
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