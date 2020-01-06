5 أطعمة لسد جوعك في الشتاء دون أن تزيد وزنك

مع برودة الطقس تشعرين سريعا بالجوع يمكنك التخلص من الجوع بتناول أطعمة غنية بالالياف والقضاء على آلام الجوع بتناول هذه الأطعمة يقدمها موقع برايت سايد.



1. الفستق:

غني بالعناصر المغذية القوية ويأتي مع عدد من الفوائد الصحية. بعض الفوائد الصحية هي ، تحسين معدل الأيض ، مساعدة فقدان الوزن ، تحسين وظائف المخ يمكن أن يساعد الفستق في قمع الجوع بشكل طبيعي عند تناول وجبة خفيفة ، لأنه يحيد أحماض المعدة.



2. الأفوكادو:

يعد الأفوكادو أكثر الفواكه صحة فهو يحتوي على مضادات الأكسدة يمكن أن تقلل من إنتاج الأحماض الهضمية في المعدة للحد من آلام الجوع.



3. بذور الكتان:

غنية بالبروتين ومضادات الأكسدة التى تساعد في منع آلام الجوع لأن كل من البروتين ومحتوى مضادات الأكسدة في بذور الكتان يمكن أن يكبح الجوع.



4 .. البازلاء الخضراء:

غني بالألياف والبروتينات التى تساعد على السيطرة على آلام الجوع بسبب محتوى الألياف والبروتين في البازلاء الذى يساعد في تقليل إنتاج أحماض المعدة وبالتالي المساعدة في القضاء على آلام الجوع.



5. فول الصويا:

مصدر كبير للبروتين يمكن أن تساعد في السيطرة على آلام الجوع.



