رجل دين إيراني يتهكم على أمريكا: من بطلها لنستهدفه سبونج بوب أم سبايدر مان؟

حرف‌های قابل تأمل حجت‌الاسلام شهاب مرادی، روی آنتن زنده شبکه افق: آمریکا قهرمان ندارد. در برابر حاج قاسم سلیمانی، ما کدام قهرمان آمریکایی را بزنیم؟ باب اسفنجی یا اسپایدرمن؟! pic.twitter.com/lgyqAaU5gD — مجله خبری عصرانه (@Asranetv) January 4, 2020

تهكم رجل دين إيراني يدعى شهاب مرادي على الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: إنها لا تمتلك بطل مثل قاسم سليماني.وقال رجل الدين في مداخلة هاتفية إلى فضائية زنده الإيرانية: "لا يمتلك الأمريكان بطل مثل قاسم سليماني".وتساءل: "أي بطل أمريكي يجب أن نستهدفه؟، اسبونج بوب أم اسبايدر مان".وكان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني قال إن يوم الثاني من يناير "هو تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة وبداية تاريخ جديد ومرحلة جديدة"، في إشارة إلى يوم مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.وأكد نصرالله في كلمة خلال الحفل التأبيني الذي يقيمه حزب الله لقاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت، إن "سليماني قائد جهادي إسلامي عالمي عظيم".وأضاف: "ما حصل أن الحاج قاسم سليماني وصحبه غادرا مطار دمشق علنًا إلى مطار بغداد حيث كان أبو مهدي المهندس وأفراد من الحشد الشعبي في استقباله ثم تعرض الموكب إلى قصف بالصواريخ المتطورة من السماء وبشكل وحشي فتمّ تدمير السيارات وتمزيق كل شيء فيها".