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رياضة

إبراهيم سعيد: مصطفى محمد ينتظره مستقبل كبير.. وأحمد بلال خانه التعبير

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:01 ص
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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حسام الحارتي
أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن مصطفى محمد لاعب الزمالك جيد وينتظره مستقبل كبير.

وقال إبراهيم خلال حواره ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة" صدى البلد" : "مصطفى محمد لاعب جيد وأتمنى أن يكون أفضل ويطور من مستواه".

وأكمل: "مصطفى محمد الأفضل بين المهاجمين حاليا ينتظره مستقبل كبير بالزمالك، وأحمد بلال خانه التعبير".

وتابع:" مصطفي محمد أفضل مهاجم في الوقت الحالي وسيظهر بشكل مميز خلال السنوات المقبلة وهيفيد الزمالك كتير".
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