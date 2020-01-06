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رياضة

بسبب 20 مليون جنيه.. الوحدة السعودي يتخلى عن ضم عبد الله السعيد

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الوحدة صرفت النظر عن التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز ، بعد أن بعد أن أراد ناديه التخلي عنه مقابل 20 مليون جنيه.

وأوضحت صحيفة "الرياضة" السعودية أن الساعات المقبلة ستشهد إتمام إدارة الوحدة التعاقد مع صانع لعب برازيلي، يلعب لنادي ساو باولو، لمدة ستة أشهر فقط.

وكان البرازيلي جوستافو وصل الى جدة امس حيث انتظم في تدريبات الفريق بعد اعلان التعاقد معه رسميا قادما من نادي الفيصلي.

وارتبط إسم عبدالله السعيد بالرحيل عن بيراميدز في ظل رغبة العديد من الفرق في التعاقد معه، مثل الزمالك والوحدة السعودي.

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