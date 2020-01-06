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ثقافة

ماذا كتب وزير سياحة اليمن بدفتر كبار زوار متحف النسيج عن تاريخ مصر؟.. شاهد

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:44 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
حرص الدكتور محمد عبد المجيد قباطي وزير السياحة اليمني علي التوقيع في دفتر كبار الزوار بمتحف النسيج في شارع المعز.

جاء ذلك في نهاية الجولة التي قام بها في المتحف اليوم الأحد،حيث كان الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف في استقباله وصاحبه طوال الزيارة،وشرح له تاريخ المتحف ومقتنياته.

وكتب وزير السياحة اليمني في الدفتر:"تشرفت بزيارة هذا الموقع المتميز من تاريخ مصر وحضارتها المجيدة،والذي أدهشني بتنظيمه وما يقدمه من بعد وإضافة معرفية عميقة لحضارتها وثقافتها علي مر السنين والقرون.

وأهنئ كل العاملين في هذا الموقع،لما يبذلونه من جهد،والشكر موصول للإخوة في وزارة السياحة والآثار مع كل المودة.
ماذا كتب وزير سياحة اليمن بدفتر كبار زوار متحف النسيج عن تاريخ مصر؟.. شاهد
ماذا كتب وزير سياحة اليمن بدفتر كبار زوار متحف النسيج عن تاريخ مصر؟.. شاهد
ماذا كتب وزير سياحة اليمن بدفتر كبار زوار متحف النسيج عن تاريخ مصر؟.. شاهد
ماذا كتب وزير سياحة اليمن بدفتر كبار زوار متحف النسيج عن تاريخ مصر؟.. شاهد
ماذا كتب وزير سياحة اليمن بدفتر كبار زوار متحف النسيج عن تاريخ مصر؟.. شاهد
ماذا كتب وزير سياحة اليمن بدفتر كبار زوار متحف النسيج عن تاريخ مصر؟.. شاهد
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