قبل روحين في زكيبة.. نجم مسرح مصر يقضى إجازته فى انجلترا| شاهد



نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ اوس اوس صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهر محمد اسامة وخلفه حافله فى ليفربول خلال قضاء إجازتة فى انجلترا، نالت اعجاب متابعيه.



ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني.



مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.



وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.



يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.