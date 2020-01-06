بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء قبل حفل جوائز جولدن جلوب|شاهد

بدأ منذ قليل توافد النجوم للسجادة الحمراء للنسخة الـ ٧٧ من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب المقام في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.



ويشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون



ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، وسيتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.



أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع جوائز جولدن جلوب، الترشيحات النهائية، للمنافسة على عدد من الجوائز، وضمت القائمة النهائية للمرشحين، عدد كبير من نجوم التمثيل والإخراج والأفلام السينمائية المميزة، التي قدمت على مدار العام، وحققت نجاحا كبيرا.



بينما يتنافس الفنانون في فئات عديدة من الجوائز، مثل: "أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، أفضل فيلم درامي، أفضل نص سينمائي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم أجنبي".

