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رياضة

مفاجأة.. النادي الأهلي ينسحب من صفقة اليكي.. وهذا تعليق فايلر

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:39 ص
صدى البلد
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نور عادل
اصبح النادي الأهلي اقرب للانسحاب من صفقة النيجيري بيلسينج اليكي، مهاجم فريق لوزيرن السويسري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

و كشفت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية في تقرير حصري لها ان "الأهلي لم يعد مهتما بالتعاقد مع إليكي"، وذلك عقب تعاقد الفريق مع مدير فني جديد.

الأهلي ورغم تقدمه في المفاوضات مؤخرا مع النادي السويسري، إلا أن "الأمور تجمدت الآن ولا يرغب النادي المصري في ضم إليكي"، وفقا للصحيفة السويسرية.

وتحدثت الصحفية السويسرية مع ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي عن إليكي، وربما تصريحات مدرب المارد الأحمر تؤكد صرف النظر عن المهاجم النيجيري.

وقال فايلر للصحيفة السويسرية: "الحديث عن التعاقد مع إليكي قد انتهى".

وشرحت الصحيفة، من وجهة نظرها، سبب تراجع الأهلي عن الصفقة وكتبت "أداء إليكي هذا الموسم مُخيب للآمال على عكس ما فعله الموسم الماضي".

وخاض النيجيري بيلسينج اليكي صاحب الـ 23 عاما 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وسبق لـ إليكي التدرب تحت قيادة فايلر الذي ضمه لـ لوزيرن في يوليو من عام 2018.
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