صافرة بوركينية لـ مباراة المصري وبيراميدز فى بطولة كأس الكونفدرالية

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأحد، إدارة مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الأولى، ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بين المصري ومواطنه بيراميدز، إلى طاقم تحكيم بوركينابي.



ويتكون طاقم التحكيم البوركينابي، من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو.



وتم إسناد مهام مراقب المباراة فى بطولة كأس الكونفدرالية إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائري كريا سمير بمهام مراقب الحكام.



الجدير بالذكر أن المباراة فى بطولة كأس الكونفدرالية، ستقام في تمام الساعة السادسة، من مساء الأحد المقبل، على ملعب الدفاع الجوي.