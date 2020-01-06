عنتر هلال يكشف سبب رفض محمد فؤاد غناء كامننا.. فيديو

قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إن محمد فؤاد رفض غناء أغنية كامننا فى البداية، ولكن بعد محاولات منه اقتنع بها على الفور.



وتابع عنتر هلال خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:"قولت لفؤاد جرب مقطع بس من الأغنية قال ماشى بس برضو مش هغنيها وبمجرد أنا جرب غناء الأغنية وافق على الفور".



وأشار إلى أن "الفكرة جاءت عن طريق الملحن الراحل رياض الهمشري.



"إسماعيلية رايح جاى" فيلم مصري من بطولة "محمد فؤاد، محمد هنيدي، حنان ترك. وإنتاج وتوزيع: أفلام النصر، أفلام حسن إبراهيم وشركاه وموسيقى تصويرية ليحيى الموجى.وسيناريو وحوار: أحمد البيه. إخراج كريم ضياء الدين".

