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رياضة

عميد لاعبى العالم يمازح أحمد فهمى : مجنون بس قلبه طيب

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:39 ص
أحمد حسن والفنان
أحمد حسن والفنان احمد فهمى
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محمد بدران
نشر عميد لاعبي العالم أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام".

وظهر أحمد حسن بصحبة الفنان احمد فهمى وعلق قائلًا : "اينعم هو مجنون ومجننا بس قلبه طيب"، ورد عليه فهمى "نمرنى براحتك ياصقر ما انت يامافرحتنا" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات. 

يذكر ان أحمد حسن لعب فى أكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى الاشتراك مع هنا الزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.

عميد لاعبى العالم يمازح أحمد فهمى : مجنون بس قلبه طيب
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