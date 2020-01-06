في ذكرى رحيله.. شافكي المنيري عن ممدوح عبد العليم: اسمه محفور في كتاب الرجولة.. فيديو

قال الإعلامية شافكي المنيري، أرملة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، إن الراحل ممدوح عبد العليم كان صاحب موهبة استثنائية.



وأضافت شافكي المنيري خلال برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أن الراحل ممدوح عبد العليم كان يحب المغامرة والسفر وعاشق للمسرح، موضحة أنها لا تستطيع ان تشاهد اي عمل فني لزوجها الراحل خلال السنوات الـ 4 الماضية.



وأشارت شافكي المنيري إلى أن ممدوح عبد العليم هو واحد من الشعب المصري الفنان الذي دخل قلوب كل المشاهدين وهو يعتبر واحد منهم، مضيفة أن أحب الأعمال الاقرب من قبها هي خالتي صفية والدير، والحب وأشياء أخرى، والحلمية، والضوء الشارد و بطل من ورق.



وأوضحت شافكي المنيري أن ممدوح عبد العليم كان يتميز بالاحترام والإنسانية وراجل بمعنى الكلمة، متابعة «لو هنفتح كتاب الرجولة هنلاقي اسم ممدوح عبد العليم».



وتابعت : «ممدوح عبد العليم عاشق للقرة ، ولديه نضوج فكري عالي، ويعرف في السياسة والتاريخ والأدب، وكان يحلم بعودة الروايات مرة أخرى وعاش للمسرح ويحب السفر».

