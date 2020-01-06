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فن

شاهد.. جوليا روبرتس في حفل جولدن جلوب الـ77

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:34 ص
جوليا روبرتس
جوليا روبرتس
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شروق ابراهيم
وصلت منذ قليل النجمة العالمية جوليا روبرتس لحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في نسخته ال٧٧ ، والذي يقام في مسرح دولبي بمدينة هوليوود.

واختارت جوليا روبرتس الظهور بjump suit بسيط يجمع بين الاسود والبيج مع الشعر المموج.

ويشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.

سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، وسيتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
شاهد.. جوليا روبرتس في حفل جولدن جلوب الـ77
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