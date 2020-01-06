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رياضة

مورينيو: مورا وسون لا يمكنهما تعويض كين

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:39 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن إصابة مهاجمه الإنجليزي، هاري كين، في أوتار الركبة "ليست بسيطة".

وغاب كين عن مباراة ميدلسبره (1-1)، اليوم الأحد، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المقرر أن يستمر ابتعاده لأكثر من شهر آخر.

وعن ذلك، قال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنه من الأفضل، أن يتحدث طبيب الفريق عن إصابة كين، أو يقدم تقريرًا رسميًا".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكنني تأكيده، هو أن شعوري بأن إصابته ليست بسيطة كان صحيحا.. لكن لا يمكنني التحدث عن موضوع تعافيه مرات عديدة".

وأكمل: "اللاعبون يقدمون كل ما في وسعهم، لكن لا يمكنني الاعتماد على سون أو مورا، في المركز رقم 9 بدلًا من كين".

وأتم مورينيو: "لذلك علينا أن نجرب أشياء أخرى، وهذا ما سنفعله.. هاري سيغيب، ومن الواضح أن كل دقيقة لا يلعبها، تعني الكثير بالنسبة لنا.. إنها خسارة كبيرة لنا، لكن علينا قبولها".
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