مورينيو: مورا وسون لا يمكنهما تعويض كين

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن إصابة مهاجمه الإنجليزي، هاري كين، في أوتار الركبة "ليست بسيطة".
وغاب كين عن مباراة ميدلسبره (1-1)، اليوم الأحد، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المقرر أن يستمر ابتعاده لأكثر من شهر آخر.
وعن ذلك، قال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنه من الأفضل، أن يتحدث طبيب الفريق عن إصابة كين، أو يقدم تقريرًا رسميًا".
وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكنني تأكيده، هو أن شعوري بأن إصابته ليست بسيطة كان صحيحا.. لكن لا يمكنني التحدث عن موضوع تعافيه مرات عديدة".
وأكمل: "اللاعبون يقدمون كل ما في وسعهم، لكن لا يمكنني الاعتماد على سون أو مورا، في المركز رقم 9 بدلًا من كين".
وأتم مورينيو: "لذلك علينا أن نجرب أشياء أخرى، وهذا ما سنفعله.. هاري سيغيب، ومن الواضح أن كل دقيقة لا يلعبها، تعني الكثير بالنسبة لنا.. إنها خسارة كبيرة لنا، لكن علينا قبولها".
وغاب كين عن مباراة ميدلسبره (1-1)، اليوم الأحد، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المقرر أن يستمر ابتعاده لأكثر من شهر آخر.
وعن ذلك، قال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنه من الأفضل، أن يتحدث طبيب الفريق عن إصابة كين، أو يقدم تقريرًا رسميًا".
وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكنني تأكيده، هو أن شعوري بأن إصابته ليست بسيطة كان صحيحا.. لكن لا يمكنني التحدث عن موضوع تعافيه مرات عديدة".
وأكمل: "اللاعبون يقدمون كل ما في وسعهم، لكن لا يمكنني الاعتماد على سون أو مورا، في المركز رقم 9 بدلًا من كين".
وأتم مورينيو: "لذلك علينا أن نجرب أشياء أخرى، وهذا ما سنفعله.. هاري سيغيب، ومن الواضح أن كل دقيقة لا يلعبها، تعني الكثير بالنسبة لنا.. إنها خسارة كبيرة لنا، لكن علينا قبولها".