مورينيو: مورا وسون لا يمكنهما تعويض كين

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن إصابة مهاجمه الإنجليزي، هاري كين، في أوتار الركبة "ليست بسيطة".



وغاب كين عن مباراة ميدلسبره (1-1)، اليوم الأحد، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المقرر أن يستمر ابتعاده لأكثر من شهر آخر.



وعن ذلك، قال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنه من الأفضل، أن يتحدث طبيب الفريق عن إصابة كين، أو يقدم تقريرًا رسميًا".



وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكنني تأكيده، هو أن شعوري بأن إصابته ليست بسيطة كان صحيحا.. لكن لا يمكنني التحدث عن موضوع تعافيه مرات عديدة".



وأكمل: "اللاعبون يقدمون كل ما في وسعهم، لكن لا يمكنني الاعتماد على سون أو مورا، في المركز رقم 9 بدلًا من كين".



وأتم مورينيو: "لذلك علينا أن نجرب أشياء أخرى، وهذا ما سنفعله.. هاري سيغيب، ومن الواضح أن كل دقيقة لا يلعبها، تعني الكثير بالنسبة لنا.. إنها خسارة كبيرة لنا، لكن علينا قبولها".