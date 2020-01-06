زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط الأزمة ويهدد أمريكا بسبب إيران

دخل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على خط الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إذ أعلن عن وقوفه إلى جانب طهران في مواجهة الهيمنة الأمريكية.



وهدد زعيم كوريا الشمالية وفق ما نقلته وكالة غزة اليوم بأن بلاده ستقوم بمؤازرة إيران في أي اعتداء أمريكي عليها.



وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإرسال قوات عسكرية إلى إيران في حالة استهداف أي قاعدة أمريكية في العالم، أو استهداف أي مواطن أمريكي في العالم.



وكتب ترامب في تغريدة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انفقت الولايات المتحدة نحو 2 تريليون دولار على المعدات العسكرية، نحن الأفضل والأكبر في العالم".



وأضاف: "إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية أو مواطن أمريكي، سوف نرسل بعض هذه القطع العسكرية الفريدة الجميلة إليهم بدون أي تردد".



وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة لإيران بشأن الانتقام من اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.