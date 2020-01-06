تعرف على قصة إنشاء أول كنيسة عمرها 64 عاما على أرض مطروح

تنميز محافظة مطروح بطابعها القبلي الذي يميزها عن غيرها من محافظات مصر.



ولقد كان لهذا الطابع القبلي دورا مهما في احتواء البدو للأقباط حيث يحكي القس متى زكريا، كاهن كنيسة السيدة العذراء، ومؤلف كتاب “عمل الروح في برية مطروح.



كيف كان الأقباط طوال حقبة الخمسينات من القرن الماضي يؤدون صلواتهم بمنزل، مستأجر من أحد أبناء القبائل، وهو الحاج رمضان أبوقفة العقاري، في تقاطع شارع زاهر جلال مع شارع التحرير.



وأضاف أن أبناء أبوقفة وأحفاده موجودين، وقد أقاموا برجا سكنيا ضخما في مكان بيتهم القديم، اسمه “برج أبو قفه”.



وأوضح وفي يوم 17 أغسطس عام 1959م، أشهرت الجمعية الخيرية القبطية بمطروح، لتسهيل التواصل بينهم في ممارسة شعائرهم.



وأشار إلى أن أول كنيسة قبطية بمطروح، كانت كنيسة السيدة العذراء، والتي أقيمت على قطعة أرض مشتراة من أحد الرعايا اليونانين، اسمه”ديمتري كوداليس”، عام 1963م، وبدأت الصلاة فيها بعد انتهاء إنشاءاتها يوم 20 أبريل عام 1966م.



وقال إن كنيسة السيدة العذراء، قام ببنائها المقاول يوسف شاروبيم، الذي اشرف منذ خمسينات القرن الماضي على إنشاء عشرات المدارس، والمستشفيات، والبنوك، والعمارات السكنية .