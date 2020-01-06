أحمد موسى يكشف مهام وزير الإعلام.. يدعم نانسى عجرم.. ويناشد الشعب الليبي بالجهاد ضد ميليشيات أردوغان

تناول الإعلامى احمد موسى، العديد من القضايا الهامة والشائكة خلال تقديمه حلقة يوم الاحد من برنامج "على مسئوليتى"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدولة للإعلام..فيديو
كشف الإعلامى أحمد موسى، تفاصيل إجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.
أحمد موسى يعرض فيديو لـ ضرب ميليشيات أردوغان للكلية العسكرية بطرابلس
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، فيديو يرصد لحظة قصف الميليشيات التركية للكلية العسكرية فى طرابلس بطائرة مسيرة.
أحمد موسى: الهارب إبراهيم منير وعد أردوغان بـ 25 ألف جندى
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الخائن إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، أكد لـ إردغاون أن الإخوان مستعدة لإرسال 25 ألفا من الجماعة الإرهابية للقتال مع تركيا.
أحمد موسى: أردوغان يسعى لإسقاط المؤسسات الليبية وتمكين الإرهابيين.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في حال مجيء أردوغان إلى ليبيا لن يتركها وسيستمر فيها مدى الحياة.
أحمد موسى: دور الإعلام عرض جميع الآراء في إطار من المصداقية والمهنية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، على أهمية الحفاظ على دور الإعلام في الحفاظ على الجبهة الداخلية وأن يعبر المواطنين عن رأيهم في الإعلام بشكل جيد، وأن يكون الإعلام متنوعا.
أحمد موسى يدعم نانسي عجرم: ساندت بلدى وقت المحنة ..فيديو
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الفنانة نانسى عجرم بعد تعرض منزلها للسطو، قائلا: "نساند نانسى لأنها فى محنة وأيضا لأنها ساندت بلدى وقت المنحة".
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدولة للإعلام..فيديو
كشف الإعلامى أحمد موسى، تفاصيل إجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.
أحمد موسى يعرض فيديو لـ ضرب ميليشيات أردوغان للكلية العسكرية بطرابلس
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، فيديو يرصد لحظة قصف الميليشيات التركية للكلية العسكرية فى طرابلس بطائرة مسيرة.
أحمد موسى: الهارب إبراهيم منير وعد أردوغان بـ 25 ألف جندى
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الخائن إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، أكد لـ إردغاون أن الإخوان مستعدة لإرسال 25 ألفا من الجماعة الإرهابية للقتال مع تركيا.
أحمد موسى: أردوغان يسعى لإسقاط المؤسسات الليبية وتمكين الإرهابيين.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في حال مجيء أردوغان إلى ليبيا لن يتركها وسيستمر فيها مدى الحياة.
أحمد موسى: دور الإعلام عرض جميع الآراء في إطار من المصداقية والمهنية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، على أهمية الحفاظ على دور الإعلام في الحفاظ على الجبهة الداخلية وأن يعبر المواطنين عن رأيهم في الإعلام بشكل جيد، وأن يكون الإعلام متنوعا.
أحمد موسى يدعم نانسي عجرم: ساندت بلدى وقت المحنة ..فيديو
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الفنانة نانسى عجرم بعد تعرض منزلها للسطو، قائلا: "نساند نانسى لأنها فى محنة وأيضا لأنها ساندت بلدى وقت المنحة".