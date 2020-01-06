AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يكشف مهام وزير الإعلام.. يدعم نانسى عجرم.. ويناشد الشعب الليبي بالجهاد ضد ميليشيات أردوغان

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:00 ص
حمزة شعيب
تناول الإعلامى احمد موسى، العديد من القضايا الهامة والشائكة خلال تقديمه حلقة يوم الاحد من برنامج "على مسئوليتى"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدولة للإعلام..فيديو
كشف الإعلامى أحمد موسى، تفاصيل إجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

أحمد موسى يعرض فيديو لـ ضرب ميليشيات أردوغان للكلية العسكرية بطرابلس
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، فيديو يرصد لحظة قصف الميليشيات التركية للكلية العسكرية فى طرابلس بطائرة مسيرة.

أحمد موسى: الهارب إبراهيم منير وعد أردوغان بـ 25 ألف جندى
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الخائن إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، أكد لـ إردغاون أن الإخوان مستعدة لإرسال 25 ألفا من الجماعة الإرهابية للقتال مع تركيا.

أحمد موسى: أردوغان يسعى لإسقاط المؤسسات الليبية وتمكين الإرهابيين.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في حال مجيء أردوغان إلى ليبيا لن يتركها وسيستمر فيها مدى الحياة.

أحمد موسى: دور الإعلام عرض جميع الآراء في إطار من المصداقية والمهنية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، على أهمية الحفاظ على دور الإعلام في الحفاظ على الجبهة الداخلية وأن يعبر المواطنين عن رأيهم في الإعلام بشكل جيد، وأن يكون الإعلام متنوعا.

أحمد موسى يدعم نانسي عجرم: ساندت بلدى وقت المحنة ..فيديو
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الفنانة نانسى عجرم بعد تعرض منزلها للسطو، قائلا: "نساند نانسى لأنها فى محنة وأيضا لأنها ساندت بلدى وقت المنحة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو..أشجان نبيل تهاجم رضوى الشربينى على الهواء.. حسن حسني يوجه رسالة لمروجي شائعة وفاته

أحمد موسى: الهارب إبراهيم منير وعد أردوغان بـ 25 ألف جندى

أحمد موسى يدعم نانسي عجرم: ساندت بلدى وقت المحنة ..فيديو

ترشيحاتنا

شاب عاري في شوارع الكويت يثير الجدل.. فيديو

أنباء عن مقتل رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا.. ماذا لدينا من معلومات؟

أونش : هدفنا تحقيق الفوز على الأهلي بعد الهزيمة من الزمالك

بعد تسمم عائلة بـ أكلمها | تعرف على أعراض تسمم اليوسفي وأسبابه.

توقف عن تناولها فورا.. حقائق صادمة عن الشاورما المباعة بالأسواق

كيفية المحافظة على صلاة الفجر وقراءة القرآن.. الإفتاء تنصح بـ 4 أمور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان منقوش بالورود.. تايلور سويفت تحضر حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

جينيفر أنيستون تشع جمالا في حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

لحظات وصول تشارليز ثيرون حفل جولدن جلوب الـ77.. فيديو