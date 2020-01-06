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أخبار العالم

بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطالبون إيران باحترام الاتفاق النووي

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
دعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، النظام الإيراني الى الإمتناع عن أي تحرك ينطوي على عنف، كرد على الولايات المتحدة.

وقالت الدول الثلاث إنهم يدعو إيران إلى التراجع عن الإجراءات التي تخرق الاتفاق النووي، الموقع مع الولايات المتحدة، والدول الكبرى.

وأكدوا على ضرورة إلتزام إيران بأمن وسلامة العراق، داعين بغداد إلى مواصلة دعمه للتحالف الدولي الذي يقاتل داعش.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا ردت فيه على دعوة البرلمان العراقي القوات الأمريكية إلى الانسحاب من العراق.

وقال بيان الخارجية الأمريكية:"نشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان العراقي إلى انسحاب القوات الأجنبية".

وأضاف:"واشنطن تحض بقوة القادة العراقيين على أخذ العلاقة الأمنية والاقتصادية بعين الاعتبار، كما تحض لقادة العراقيين على الأخذ بعين الاعتبار وجود التحالف بقيادتها لدحر داعش".

وتابع البيان:"نعتقد أن مواصلة قتال داعش مصلحة مشتركة لواشنطن والعراق".

وجاء تحرك البرلمان العراقي في أعقاب الضربات الجوية الأخيرة التي شنتها القوات الأمريكية، والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس نائب قائد قوات الحشد الشعبي.
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