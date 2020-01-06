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رياضة

قبل ساعات من إعلان الأفضل في أفريقيا.. وائل جمعة بالغردقة

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:32 ص
وائل جمعة
وائل جمعة
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محمد بدران
نشر وائل جمعة لاعب منتخب مصر السابق صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام" من مقر حفل الافضل فى أفريقيا 2019 والمقرر إقامته غدًا بمدينة الغردقة بمنطقة سهل حشيش.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019 ، يوم الثلاثاء القادم بمدينة الجونة بالغردقة، في حضور كوكبة من أساطير الكرة الأفريقية.

ويتنافس ثلاث لاعبين على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول ونجم منتخب مصر، بالإضافة إلى الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وأخيرًا السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الإفريقي لكرۃ القدم، عن وصول عدد كبير من نجوم الكرۃ العالمية والإفريقية خلال الأيام القليلة المقبلة لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019 ب الغردقة، وهم:

١- البرازيلي كافو
٢- الأرجنتيني فيرون
٣- الفرنسي يوري دجوركاييف
٤- البرتغالي نونو جوميش
٥- السعودي سامي الجابر
٦- اليابانی ناكاتا
٧- الإيفواري دروجبا
٨- الإيفواري يايا توريه
٩- الأنجولي فلافيو
١۰- الكاميروني روجيه ميلا
١١- السنغالي الحاج ضيوف
١٢-الغاني عبيدي بيليه
١٣- الزامبي كالوشا بواليا
١٤-النيجيري أموكاشي
١٥- النيجيري كانو

ومن مصر، يشارك كل من:
1- محمود الخطيب
2- حسن شحاتة
3- وائل جمعة
4- أحمد فتحی
5- أحمد حسن
قبل ساعات من إعلان الأفضل في أفريقيا.. وائل جمعة بالغردقة
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