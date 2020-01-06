صعب ومستحيل.. عماد متعب يوجه صدمة قوية للزمالك بسبب الأهلي

وجه عماد متعب، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، صدمة قوية الي نادي الزمالك وجماهيره بشأن المنافسة على مسابقة الدوري المصري الممتاز.



واكد عماد متعب في تصريحات تلفزيونية انه من الصعب ان يلحق الزمالك بغريمه النادي الأهلي في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، خاصة مع أداء لاعبي القلعة الحمراء.



واضاف عماد متعب:" فريق الأهلى مستقر فنيًا وبدنيًا وجميع اللاعبين جاهزين سواء المتواجدين فى الملعب أو الدكة أو حتى المتواجد فى منزلة".



نجح فريق الاهلى فى تحقيق الفوز على نظيره إف سى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز.