ننشر.. ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد مساء الاثنين 6 يناير بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة اﻹدارية الجديدة.



وذكر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه على جميع حاملى دعوات حضور القداس الإلهي بالعاصمة اﻹدارية الجديدة التجمع الساعة 2 ظهرا حسب إتفاق مناطق التجمع والتحرك بأتوبيسات خاصة إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة والعودة لنفس المناطق عقب إنتهاء القداس الإلهي.



وأضاف المركز الإعلامي للكنيسة أن دخول حاملى دعوات كبار الزوار سيكون من بوابة رقم 1، اما دخول حاملى دعوات الشعب والإعلاميين من بوابة رقم 3 مترجلين.



وأوضح أنه بالنسبة لترتيبات يوم عيد الميلاد المجيد الثلاثاء 7 يناير، سيقوم قداسة البابا تواضروس الثاني باستقبال الأباء الأساقفة والكهنة ومجالس الكنائس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا.



كذلك يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني المهنئين بالعيد من رجال الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة ظهرا، على أن يكون الدخول من البوابة الرئيسية رقم 1 المطلة على شارع رمسيس، فيما يسمح بدخول الإعلاميين والصحفيين الحاصلين على تصاريح تغطية اليوم من المركز الإعلامي للكنيسة سيكون بدون سيارات من البوابة ذاتها.



ويرأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء الاثنين قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء.



ومن المقرر أن ينقل التليفزيون المصري والإذاعة صلاة قداس عيد الميلاد المجيد عبر قنواته الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة.





