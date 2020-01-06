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فن

حضن بحرارة صاصا وكرارة.. صلاح عبد الله بصحبة باشا مصر

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:04 ص
صلاح عبد الله وامير
صلاح عبد الله وامير كرارة
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محمد بدران
نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر صلاح عبد الله في الصورة برفقة الفنان أمير كرارة وعلق قائلا: "حضن بحرارة صاصا وكرارة وصباح الخير يا أجدع أمير".

يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل "قيد عائلي" من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.

المسلسل بطولة" ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، أحمد التهامي، أميرة هاني، كارولين عزمي، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويشارك الفنان أمير كرارة حاليا فى تصوير مسلسل الاختيار الذي يجسد به شخصية الشهيد "المنسي" لعرضه في سباق الدراما الرمضانية للعام المقبل.
حضن بحرارة صاصا وكرارة.. صلاح عبد الله بصحبة باشا مصر
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