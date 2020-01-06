AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معسكر مغلق للمصري بالعين السخنة استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر غدا الاثنين بمعسكر مغلق بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثانية عشر من الدوري المصري والتي تجمعه بنظيره فريق الانتاج الحربي والمقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الثلاثاء على ستاد الجيش بالسويس.

ومن المقرر أن يؤدي فريق المصري على أحد ملاعب العين السخنة مساء غدا الاثنين مرانه الأخير استعدادًا للقاء وهو المران الذي يضع من خلاله الكابتن ايهاب جلال لمساته الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها اللقاء.

كان فريق المصري قد أدى مساء اليوم وفي أجواء شديدة البرودة على الاستاد مرانه الأساسي ، والذي شهد تركيزًا كبيرًا من الكابتن ايهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية وخاصة المتعلقة منها بالانتشار في كافة أنحاء الملعب وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس .

فيما أدى حراس المرمى مرانًا تخصصيا شاقا تحت إشراف الكابتن مصطفى كمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حماس كبير في المران الأساسي لـ المصري استعدادًا لمباراة نواذيبو

22 لاعبًا بمعسكر المصري بالسويس استعدادًا لمباراة قنا بكأس مصر

المصري يؤدي مرانه الأخير استعدادًا لـ رينجرز النيجيري

المصري يبدأ تدريباته استعدادا لمباراة إنبي

تعرف على تشكيل المصري أمام إنبي وبهاء مجدى خارج التشكيل

وسط أجواء شديدة البرودة.. المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز بالكونفيدرالية بمران قوي على الاستاد

ترشيحاتنا

مفاجأة.. النادي الأهلي ينسحب من صفقة اليكي.. وهذا تعليق فايلر

سر إصابة نانسي عجرم في ساقها بعد إطلاق النار عليها واقتحام منزلها

تعرف على سبب الصراع بين السراج وحفتر في ليبيا

قبل روحين في زكيبة.. نجم مسرح مصر يقضى إجازته فى انجلترا| شاهد

سيارة قصر القشلة | حكاية أول مركبة يحتجزها الأمن السعودي في تاريخه

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات وصول تشارليز ثيرون حفل جولدن جلوب الـ77.. صور

توقف عن تناولها فورا.. حقائق صادمة عن الشاورما المباعة بالأسواق

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة