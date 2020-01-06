معسكر مغلق للمصري بالعين السخنة استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي

ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر غدا الاثنين بمعسكر مغلق بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثانية عشر من الدوري المصري والتي تجمعه بنظيره فريق الانتاج الحربي والمقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الثلاثاء على ستاد الجيش بالسويس.



ومن المقرر أن يؤدي فريق المصري على أحد ملاعب العين السخنة مساء غدا الاثنين مرانه الأخير استعدادًا للقاء وهو المران الذي يضع من خلاله الكابتن ايهاب جلال لمساته الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها اللقاء.



كان فريق المصري قد أدى مساء اليوم وفي أجواء شديدة البرودة على الاستاد مرانه الأساسي ، والذي شهد تركيزًا كبيرًا من الكابتن ايهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية وخاصة المتعلقة منها بالانتشار في كافة أنحاء الملعب وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس .



فيما أدى حراس المرمى مرانًا تخصصيا شاقا تحت إشراف الكابتن مصطفى كمال.