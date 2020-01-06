القصة الكاملة لأزمة محمد صلاح مع الاتحاد الأفريقي

أثار المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب حفل الافضل في افريقيا لعام 2019.



*محمد صلاح يرفض الحضور لحفل الافضل في أفريقيا:

كشفت مصادر من داخل الاتحاد الافريقي خلال الساعات القليلة الماضية ان محمد صلاح رفض الحضور الي حفل الافضل في افريقيا لعام ٢٠١٩، الذي من المقرر ان يقام في الغردقة يوم الثلاثاء المقبل.



وأشارت المصادر إلى أن محمد صلاح عندما علم بانه لن يفوز بجائزة الافضل لبافريقيا لهذا العام فانه قرر عدم الحضور الي الاحتفالية والبقاء في انجلترا.



* اسباب محمد صلاح:

يرى البعض ان محمد صلاح فضل البقاء في انجلترا من احل الحصول على راحة سلبية عوضا عن القدوم إلى مصر وأنه لن يتوج بجائزة أفضل لاعب في افريقيا.

علاوة على ذلك ان محمد صلاح يستضيف اسرته بالوقت الحالي في انجلترا وهو ما يرجع كفة عدم حضوره إلى مصر.



* محاولات من الكاف:

خلال الساعات القليلة الماضية أجرى مسئولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم محاولات مكثفة مع محمد صلاح من أجل إثنائه عن قراره بعدم الحضور إلى الحفل.

وقرر الاتحاد الافريقي إرسال طائرة خاصة لمطار هيثرو بإنجلترا لجلب اللاعبين الثلاثة، ولم يتلق تأكيدات سوى بحضور ساديو ماني، مشيرا إلى أن اتصالات مكثفة تتم مع وكيل محمد صلاح، رامي عباس لإقناع اللاعب بالحضور، وخاصة أن الحفل يقام في مصر.