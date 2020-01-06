رئيس الوزراء العراقي : المسؤولون العراقيون يعدون مذكرة لتنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن المسؤولين العراقيين يعدون مذكرة لتنفيذ قرار مجلس النواب لإخراج القوات الأجنبية.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لمكتب عبد المهدي، أمس الأحد، أن رئيس الوزراء العراقي تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الذي نقل رسالة من الرئيس ايمانويل ماكرون تناولت بحث مستقبل العلاقة بين التحالف الدولي والعراق لمحاربة داعش في ظل احترام السيادة العراقية داعيًا لإعطاء وقت للتباحث حول هذا الموضوع.



وأكد رئيس الوزراء للوزير الفرنسي أن المسؤولين العراقيين المختصين في الدوائر المختلفة يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب لإخراج القوات الأجنبية.

