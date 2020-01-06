نجوم Game of thrones يتألقان في جولدن جلوب الـ77.. صور

وصل منذ قليل نجوم مسلسل Game of thrones ايميلا كلاريك وكيت هارينجتون لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 77 ، والمقام في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الامريكية.
يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز ، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.
كما تشارك سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.
وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.
يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز ، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.
كما تشارك سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.
وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.