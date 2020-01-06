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مرأة

الملعقة السحرية تحارب سرطان الثدى وتساعدك على إنقاص وزنك

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:00 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
فوائد عديدة غير متوقعه لتناول زبدة الفول السودانى فهى هي كنز طبيعي مليء بالفيتامينات والمعادن المفيدة والدهون الصحية والعناصر التي يشتهيها جسمك إليك أبرز فوائد تناول ملعقة منها يوميا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
د
1. تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي.

يمكن للبروتينات الطبيعية والدهون الطبيعية في الفول السوداني أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الثدي مثل السرطان تناولها يوميًا له تأثير إيجابي على جسمك وعلى ثدييك بشكل خاص.

2. يعزز فقدان الوزن.

زبدة الفول السوداني هي مصدر كبير للبروتين والألياف التى توفر عناصر صحية لجسمك عليك إستهلاك 2 ملعقة كبيرة ، 2 مرات في الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

3. تقلل من مستويات التوتر.

زبد الفول السودانى تحتوى على بيتا سيتوستيرول ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات هرمون التوتر الكورتيزول. تساعدك الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين C على تعويض نقص هذه العناصر في جسمك ، مما يجعلك تشعر بتحسن.
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