أخبار التوك شو..تسجيل صوتي..عبدالمنعم أبوالفتوح يبايع مرشد الإخوان .. مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تطورات حالتها الصحية

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:



أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدولة للإعلام..فيديو

https://www.elbalad.news/4122084

كشف الإعلامى أحمد موسى، تفاصيل إجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.



تسجيل صوتي.. عبدالمنعم أبوالفتوح يبايع مرشد الإخوان بـ اعتراف خيرت الشاطر

https://www.elbalad.news/4122178

عرضت الإعلامية أماني الخياط تسجيلا صوتيا لخيرت الشاطر نائب المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية يكشف بيعة عبد المنعم أبو الفتوح لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع.



فتاة تحرش المنصورة تكشف حقيقة تبرؤ والدها منها.. وتؤكد: لن أتنازل عن حقوقنا.. فيديو

https://www.elbalad.news/4122182

نفت زهرة ضحية حادث التحرش بالمنصورة ما تردد من أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي بأن والدها قد قال في تصريحات "بأنه يتبرأ منها" مؤكدة أنه لا صحة إطلاقا لما تردد.



وضعها بياخد العقل.. مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تطورات حالتها الصحية

https://www.elbalad.news/4122237

أكد مدير أعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم، جيجي لامار، أن وضعها الآن «بياخد العقل» وإنها بخير، مشيرا إلى أن إصابتها طفيفة نتيجة حطام الزجاج بسبب إطلاق النار، بحسب تعبيره.



فيها لاخفيها .. عماد أديب: أردوغان يسعى لقرصنة الثروات البحرية في المنطقة .. فيديو

https://www.elbalad.news/4122332

قال الكاتب عماد الدين أديب، إن أغلى شئ عن المصريين هو الحفاظ على الوطن، مشيرا إلى أن مشروع الدولة مهدد من عدة جهات لذالك لابد ان نكون على قدر المسئولية و تتجنب اي مشاكل او قضايا في حالة اي تهديد.



جيجي لامارا: الوضع القانوني لزوج نانسي عجرم سليم وسيكون متواجدا في منزله غدا.. فيديو

https://www.elbalad.news/4122283

قال جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم: أريد أن أشكركم وأشكر إعلامكم الصادق على وقوفكم بجانب الفنانة نانسي عجرم مع زوجها .

