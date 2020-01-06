AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو..تسجيل صوتي..عبدالمنعم أبوالفتوح يبايع مرشد الإخوان .. مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تطورات حالتها الصحية

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:01 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
Advertisements
حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدولة للإعلام..فيديو
https://www.elbalad.news/4122084
كشف الإعلامى أحمد موسى، تفاصيل إجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

تسجيل صوتي.. عبدالمنعم أبوالفتوح يبايع مرشد الإخوان بـ اعتراف خيرت الشاطر
https://www.elbalad.news/4122178
عرضت الإعلامية أماني الخياط تسجيلا صوتيا لخيرت الشاطر نائب المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية يكشف بيعة عبد المنعم أبو الفتوح لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع.

فتاة تحرش المنصورة تكشف حقيقة تبرؤ والدها منها.. وتؤكد: لن أتنازل عن حقوقنا.. فيديو
https://www.elbalad.news/4122182
نفت زهرة ضحية حادث التحرش بالمنصورة ما تردد من أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي بأن والدها قد قال في تصريحات "بأنه يتبرأ منها" مؤكدة أنه لا صحة إطلاقا لما تردد.

وضعها بياخد العقل.. مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تطورات حالتها الصحية
https://www.elbalad.news/4122237
أكد مدير أعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم، جيجي لامار، أن وضعها الآن «بياخد العقل» وإنها بخير، مشيرا إلى أن إصابتها طفيفة نتيجة حطام الزجاج بسبب إطلاق النار، بحسب تعبيره.

فيها لاخفيها .. عماد أديب: أردوغان يسعى لقرصنة الثروات البحرية في المنطقة .. فيديو
https://www.elbalad.news/4122332
قال الكاتب عماد الدين أديب، إن أغلى شئ عن المصريين هو الحفاظ على الوطن، مشيرا إلى أن مشروع الدولة مهدد من عدة جهات لذالك لابد ان نكون على قدر المسئولية و تتجنب اي مشاكل او قضايا في حالة اي تهديد.

جيجي لامارا: الوضع القانوني لزوج نانسي عجرم سليم وسيكون متواجدا في منزله غدا.. فيديو
https://www.elbalad.news/4122283
قال جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم: أريد أن أشكركم وأشكر إعلامكم الصادق على وقوفكم بجانب الفنانة نانسي عجرم مع زوجها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من مدير أعمال نانسى عجرم بعد اقتحام منزلها وقتل السارق

جريمة في منزل نانسي عجرم.. مواطن سورى عمره 31 عاما يهدد بناتها بالقتل.. زوجها يمثل أمام النيابة بعد قتل اللص.. والمطربة تنهار

تسجيل صوتي.. عبدالمنعم أبوالفتوح يبايع مرشد الإخوان بـ اعتراف خيرت الشاطر

وضعها بياخد العقل.. مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تطورات حالتها الصحية

مدير أعمال نانسي عجرم يروي تفاصيل عملية الاقتحام المسلح على منزلها ..شاهد

جيجي لامارا: الوضع القانوني لزوج نانسي عجرم سليم وسيكون متواجدا في منزله غدا.. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف مهام وزير الإعلام.. يدعم نانسى عجرم.. ويناشد الشعب الليبي بالجهاد ضد ميليشيات أردوغان

صعب ومستحيل.. عماد متعب يوجه صدمة قوية للزمالك بسبب الأهلي

أول رائدة فضاء تؤكد الكائنات الفضائية تعيش بيننا على الأرض

الدولار أقل من 16 جنيها.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 6-1-2020

شاب عار في شوارع الكويت يثير الجدل.. فيديو

أم تطعن رضيعها وتلقي بالآخر من الدور الـ 11.. والسبب غريب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان من مصمم لبنانى .. ريا أبى راشد تتألق فى حفل جولدن جلوب

بفستان منقوش بالورود.. تايلور سويفت تحضر حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

جينيفر أنيستون تشع جمالا في حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور