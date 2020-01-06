تغريدة غريبة.. ترامب يخبر الكونجرس بالرد على إيران عبر تويتر

ارتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر لأول مرة يحدث في الولايات المتحدة، حيث أخبر الكونجرس عبر تويتر برده السريع على إيران في حالة تنفيذها أي ضربات لمواطن أمريكي أو هدف عسكري.



وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ستكون هذه النشرات الإعلامية بمثابة إخطار إلى كونجرس الولايات المتحدة حول رد الولايات المتحدة السريع على أي استهداف لمواطن أمريكي بشكل سريع وقوي، وبطريقة مناسبة".



وأضاف ترامب في تغريدته: "مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب من تقديمه، لكن مع ذلك قمت به".



وأثارت هذه التغريدة ردود فعل كثيرة بين الشعب الأمريكي حيث اعتبروا الأمر غريب، أن يقوم رئيس البلاد بإخطار الكونجرس بقرار عبر "تويتر".



وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن كواليس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق أمس الأول، حيث قالت إن الرئيس الأمريكي اتخذ القرار من منتجعه "مار إيه لاجو" بولاية فلوريدا على الرغم من أن مستشاريه الأمنيين أعطوه مجموعة واسعة من الخيارات.



وفي منتصف أجازته السنوية بمناسبة الكريسماس، اجتمع ترامب مع كبار مستشاريه، وذلك بعد أيام من هجوم الحشد الشعبي على قاعدة عراقية أمريكية أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وجرح آخرين.