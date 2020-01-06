نوع مهمل من الزيوت يعالج تساقط الشعر بسرعة غير متوقعة

فوائد عديدة لزيت الخروع لجمالك فهو يحارب حب الشباب ويعالج تساقط الشعر ويخلصك من تساقط الشعر إليك أبرز فوائده يقدمها موقع برايت سايد



1. يعالج حب الشباب



يحتوي زيت الخروع على أحماض دهنية تساعد في استعادة الرطوبة الطبيعية للبشرة. حاول وضع زيت الخروع برفق على وجهك بحركة دائرية ، واتركه طوال الليل ، واشطفه بماء دافئ في الصباح.



2. ندوب وحروق الشمس



لديه خصائص مضادة للميكروبات وفوائد تدفق الدم. يتم استخدامه في العديد من واقيات الشمس لأنه يحتوي أيضًا على قيمة SPF حوالي 6.



3. تساقط الشعر وفقدان الشعر



يجعل جذور الشعر أقوى ويمنع تساقط الشعر من خلال مركب يسمى حمض الريسينوليك . كما أنه يقلل من أعراض قشرة الرأس .



4. التجاعيد



يساعد في إنتاج الكولاجين ، الذي يبطئ شيخوخة الجلد. بسبب أحماضها الدهنية ، لها صفات مرطبة وتحافظ على المنطقة رطبة وناعمة.



5. تشقق الشفاه



يزيت الخروع سوف يساعد المنطقة على الشفاء بسرعة واستعادة توازن الرطوبة. يمكنك تطبيقه مباشرة على شفتيك بإصبعك.