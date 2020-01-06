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فن

بالأحمر.. سكارليت جوهانسون تبرز جمالها في حفل جولدن جلوب ..صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:23 ص
سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
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شروق ابراهيم
ظهرت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ77، بفستان احمر منفوش مع تسريحة الشعر الكعكة.

وتنافس سكارليت جوهانسون بقوة على جائزة افضل ممثلة درامية عن فيلم Marriage story.

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.

وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.

بالأحمر.. سكارليت جوهانسون تبرز جمالها في حفل جولدن جلوب ..صور
بالأحمر.. سكارليت جوهانسون تبرز جمالها في حفل جولدن جلوب ..صور
بالأحمر.. سكارليت جوهانسون تبرز جمالها في حفل جولدن جلوب ..صور
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