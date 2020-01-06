أول رائدة فضاء تؤكد الكائنات الفضائية تعيش بيننا على الأرض

نتسائل دومًا عن الكائنات الفضائية ومدى قربها من الجنس البشري وكوكب الأرض على وجه الخصوص، تكثر الإجابات على تلك التساؤلات ولكن آخر ما فجرته رائدة فضاء أن تلك الكائنات تعيش بيننا حاليًا.



قالت أول رائد فضاء بريطانية تخرج إلى الفضاء الخارجي إن الكائنات الفضائية موجودة بالفعل ويمكن أن تعيش بيننا على الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



كانت الدكتورة هيلين شارمان التي تعمل في مجال الكيمياء عمرها 27 عامًا عندما زارت محطة الفضاء الروسية مير في مايو 1991، وبعد مرور 30 ​​عامًا تقريبًا على إنجازها التاريخي ، قالت "شارمن" من مدينة شيفيلد البريطانية، إن الحياة خارج كوكب الأرض قريبة مننا للغاية.



كما قالت "شارمان" صاحبة الـ 56 عامًا ، لمجلة الأوبزرفر: "الكائنات الفضائية موجودون بالفعل،"، وأضافت:" هل سيكونون مثلك ومثلي، مكونين من الكربون والنيتروجين؟ ربما لا. من الممكن أنهم موجودون هنا الآن ولا يمكننا رؤيتهم".



وترجع قصة إنضمام "شارمان" إلى المركبة الفضائية الروسية، عندما استمعت لإعلان في الراديو أنذاك مضمونه "مطلوب رواد فضاء بدون خبرة" وتقدمت بالفعل للإنضمام إلى الرحلة الفضائية التي استمرت لعدة أشهر وفازت بالرحلة، لتلقب حينها بالسيدة الأولى التي تصعد للفضاء.





