AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أول رائدة فضاء تؤكد الكائنات الفضائية تعيش بيننا على الأرض

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
نتسائل دومًا عن الكائنات الفضائية ومدى قربها من الجنس البشري وكوكب الأرض على وجه الخصوص، تكثر الإجابات على تلك التساؤلات ولكن آخر ما فجرته رائدة فضاء أن تلك الكائنات تعيش بيننا حاليًا.

قالت أول رائد فضاء بريطانية تخرج إلى الفضاء الخارجي إن الكائنات الفضائية موجودة بالفعل ويمكن أن تعيش بيننا على الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كانت الدكتورة هيلين شارمان التي تعمل في مجال الكيمياء عمرها 27 عامًا عندما زارت محطة الفضاء الروسية مير في مايو 1991، وبعد مرور 30 ​​عامًا تقريبًا على إنجازها التاريخي ، قالت "شارمن" من مدينة شيفيلد البريطانية، إن الحياة خارج كوكب الأرض قريبة مننا للغاية.

كما قالت "شارمان" صاحبة الـ 56 عامًا ، لمجلة الأوبزرفر: "الكائنات الفضائية موجودون بالفعل،"، وأضافت:" هل سيكونون مثلك ومثلي، مكونين من الكربون والنيتروجين؟ ربما لا. من الممكن أنهم موجودون هنا الآن ولا يمكننا رؤيتهم".

وترجع قصة إنضمام "شارمان" إلى المركبة الفضائية الروسية، عندما استمعت لإعلان في الراديو أنذاك مضمونه "مطلوب رواد فضاء بدون خبرة" وتقدمت بالفعل للإنضمام إلى الرحلة الفضائية التي استمرت لعدة أشهر وفازت بالرحلة، لتلقب حينها بالسيدة الأولى التي تصعد للفضاء.


Advertisements

ترشيحاتنا

دعاء الريح والغبار.. فعل شائع عند هبوب الرياح يجعلك تقع في ذنب عظيم

غدا.. إجازة رسمية بـ البنوك والبورصة

القصة الكاملة لأزمة محمد صلاح مع الاتحاد الأفريقي

لها سمعة عالمية وتعتمد عليها الفنادق الراقية.. كيف تدعم الدولة صيادي بحيرة البردويل

الجونة يعلن موعد وصول ساديو ماني وتفاصيل مرانه على ملعب الفريق

تخفيض في أسعار السيارات يناير 2020 .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان من مصمم لبنانى .. ريا أبى راشد تتألق فى حفل جولدن جلوب

بفستان منقوش بالورود.. تايلور سويفت تحضر حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

جينيفر أنيستون تشع جمالا في حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور