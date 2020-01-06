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فن

راسل كرو أفضل ممثل درامي عن مسلسله The loudest voice في جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:53 ص
راسل كرو
راسل كرو
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شروق ابراهيم
فاز الممثل الاسترالي راسل كرو بجائزة افضل ممثل درامي عن مسلسله The Loudest Voice في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ77.

شارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون، وأيضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
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