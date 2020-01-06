4 حيل مجربة تحميك من الزهايمر.. رقم 3 انتبه إليها

حيل سريعه تساعد على حمايتك من الزهايمر إليك أبرز الأشياء بالأشياء التي يجب أن نبدأ بها جميعًا في سن مبكرة نسبيًا يقدمها موقع برايت سايد وتحميك من الزهايمر



1. ممارسة الرياضة بانتظام:

ممارسة التمارين بانتظام يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 50 ٪ ، وفقا لمؤسسة أبحاث الزهايمر. لا يحافظ النشاط البدني على تدفق الدم فحسب ، بل يزيد أيضًا من المواد الكيميائية التي تحمي الدماغ.



ابدأ في رفع الأثقال لبناء العضلات وضخ عقلك: أضف 2-3 جلسات رفع الأثقال أسبوعيًا. هذا سيزيد من كتلة العضلات ويساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.



2. تحسين النظام الغذائي الخاص بك:

تجنب السكر والكربوهيدرات البسيطة مثل الدقيق الأبيض أو المعكرونة أو الأرز الأبيض أو أي شيء يحتوي على سكر مضاف لأن ذلك يؤدي إلى طفرات هائلة في مستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى التهاب في المخ.



وعليك تجنب الزيوت المهدرجة: يمكن أن تسبب الدهون المتحولة التهابًا وتنتج أيضًا جذور حرة ، وكلاهما ضار جدًا بالدماغ. حاول أن تقلل من استهلاك الوجبات السريعة والوجبات الجاهزة.

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3. التحفيز العقلي:

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يستمرون في محاولة لتثقيف أنفسهم والحصول على مزيد من المعرفة حول مواضيع مختلفة هم أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف



4.الإقلاع عن التدخين:

وأظهرت الدراسة أن المدخنين فوق سن ال 65 هي 80٪ أكثر عرضة لتطوير مرض الزهايمر والخرف من أولئك الذين لا يدخنون. عند الإقلاع عن التدخين ، تحصل على المزيد من الأوكسجين إلى عقلك وهذا يساعد على تحسين الدورة الدموية.