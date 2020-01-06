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فن

هدفي تحسين صورة المسلمين والعرب.. كلمة المصري رامي يوسف بعد تتويجه بـ جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:49 ص
رامي يوسف
رامي يوسف
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شروق ابراهيم
قال النجم المصري رامي يوسف إن مسلسله Ramy الذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل كوميدي في حفل جولدن جلوب، يعبر عن تجاربه الشخصية والأشياء التي عاني منها في حياته الشخصية.

واضاف رامي يوسف في كلمته عقب فوزه بالجائزة :" هدفي هو تسحين صورة المسلمين والعرب في الخارج وتقديم قصص واقعية عنهم.

وتابع :"انا سعيد ان جينفير انيستون هي من قامت بإعلان فوزي بجائزة فهذا شيء مذهل".

ولد رامي يوسف لأبوين مصريين في مدينة كوينز بولاية نيويورك الأمريكية ثم انتقل للعيش في ولاية نيوجيرسي.

- مسلم الديانة يبلغ من العمر ٢٨ عاما فهو من مواليد ٢٦ مارس ١٩٩١.

- درس الاقتصاد والعلوم سياسية في إحدى الجامعات الأمريكية.

- اتجه للتمثيل خلال دراسته الجامعية وقدم سكتشات كوميدية.

- عندما بلغ العشرين من عمره سافر الى هوليوود لدراسة التمثيل.
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