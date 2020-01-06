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أخبار العالم

مستشار المرشد الإيراني: لن نترك عسكري أو قاعدة أمريكية آمنة في هذه الحالة

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:44 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي أن طهران ستستهدف "المواقع العسكرية" الأمريكية، ردًا على مقتل قاسم سليماني، قائد قوة القدس الإيرانية.

وقال حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني السابق ومستشار المرشد في تصريحات إلى شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "سيكون الرد بالتأكيد على المواقع العسكرية وضد المواقع العسكرية".

ورغم هذه التصريحات وأضاف دهقان: "إيران لن تسعى إلى الحرب عقب مقتل سليماني".

وتابع: "أمريكا هي التي بدأت الحرب ، لذلك يجب عليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أفعالهم، الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينهي فترة الحرب هذه هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي تلقوها".

ووجه دهقان اتهامات إلى الرئيس الأمريكي قائلا: "ترامب لا يعرف القانون الدولي. إنه لا يعرف على قرارات الأمم المتحدة أيضًا في الأساس، هو رجل عصابات حقيقي ومقامر أنه ليس سياسيا وليس لديه الاستقرار العقلي".

وردا على تهديدات ترامب باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية قال دهقان: "إذا نفذ ترامب تهديده، لن يكن هناك موظفون عسكريون أمريكيون، ولا مركز سياسي أمريكي، ولا قاعدة عسكرية أمريكية، ولن تكون هناك سفينة أمريكية آمنة ، وهم في متناولنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن استعداده لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية في حالة استهدفت إيران أي مواطن أمريكي.
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