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فن

Parasite يفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي بـ جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:15 ص
فيلم Paratise
فيلم Paratise
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شروق ابراهيم
توج الفيلم الكوري "Parasite" بجائزة أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالانجليزية- في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 77.

شارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون وسكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
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