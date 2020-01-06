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فن

إيلين دي جينيريس تتوج بجائزة كارول بيرنت للإنجاز التليفزيوني في جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:05 ص
ايلين دي جينيرس
ايلين دي جينيرس
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شروق ابراهيم
توجت الإعلامية الأمريكية الشهيرة إيلين دي جينيريس بجائزة كارول بيرنت للإنجاز التليفزيوني في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 77. 

شارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون، وأيضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
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