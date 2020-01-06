عقب إعلان غزو ليبيا .. زيارة مفاجئة لوزير الخارجية التركي إلى الجزائر



وقال موقع الوزارة ، إن هذه الزيارة تأتي بغرض إجراء مناقشات حول جميع جوانب العلاقات الثنائية التركية الجزائرية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والقضايا الدولية خلال الاجتماعات.



تأتي هذه الزيارة المفاجئة عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضي الليبية، وسط رفض عربي وعالمي.



وكان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، رفض بلاده وجود أي قوة أجنبية مهما كانت هويتها في ليبيا.



ووفقًا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، قال بوقادوم، على هامش فعالية إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا، إن بلاده ستقوم بالعديد من المبادرات في الأيام القليلة المقبلة، في اتجاه الحل السلمي للأزمة في ليبيا ما بين الليبيين فقط.



جدد التأكيد أن "لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يمكن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر".



وأشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه بإرسال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، وطبية تتجاوز 100 طن، عن طريق جسر جوي سيربط المطار العسكري في بوفاريك بمطار جانت الجزائريين.

كشف موقع وزارة الخارجية التركية، عن إجراء وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو زيارة مفاجئة إلى الجزائر، بداية من اليوم الإثنين 6 يناير وغدا الثلاثاء 7 يناير.