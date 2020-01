كوينتن تارانتينو يفوز بجائزة أفضل سيناريو في حفل جولدن جلوب

توج السيناريست كوينتن تارانتينو بجائزة أفضل سيناريو عن فيلمه "Once upon a time in Hollywood" ، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 77.



يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون،وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.



وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.



ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.