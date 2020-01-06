أم تطعن رضيعها وتلقي بالآخر من الدور الـ 11.. والسبب غريب

تجردت أم من كل مشاعر الأمومة والمحبة تجاه أطفالها، لترتكب جريمة شديدة القسوة تجاه طفليها، فقد طعنت رضيعها بينما قامت بإلقاء الآخر من الطابق الـ 11.



اتُهمت أم شابة بقتل ولديها بعد أن زعمت أنها طعنت طفلها البالغ من العمر سبعة أشهر وألقت الطفل الأخر البالغ من العمر عامين من نافذة مكونة من 11 طابقًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



لم تكتفي بقتل أطفالها بل قامت بقتل جدها البالغ من العمر 70 عامًا، وتقوم فيما بعد الشابة التي تدعى "علية نيويل" وتبلغ من العمر 20 عامًا ، بالقفز من النافذة في محاولة فاشلة لقتل نفسها.



وعت تلك الحادثة المؤلمة في مدينة شيكاغو الأمريكية، وقبل أيام من الواقعة كانت "نيوبل" تطلب المساعدة وأن يقوم أحد بأخدذ أطفالها وجدها ويعتني بهم بدلًا عنها، حيث قالت:" غير قادرة على الاهتمام بهم".



وكشفت التحقيقات أن الرضيع والذي يدعى"أمير" تعرض للطعن 17 طعنة والحروق الشديدة، ليتبين فيما بعد أن الأم قامت بإغراق الطفل في حوض مملوء بماء شديد السخونة، والطفل الآخر وجد ميتًا بالشارع من آثر السقوط، اما عن الجد فقد تم طعنه أيضًا.