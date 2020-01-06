AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

Missing Link أفضل فيلم رسوم متحركة في جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:00 ص
Missing Link
Missing Link
Advertisements
شروق ابراهيم
فاز الفيلم الكرتوني "Missing link"  بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 77.

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،أوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون،وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جينيفر أنيستون تشع جمالا في حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

أول ظهور لـ براد بيت في حفل جولدن جلوب.. صور

بالأحمر.. سكارليت جوهانسون تبرز جمالها في حفل جولدن جلوب ..صور

شاهد.. ليوناردو دي كابريو في حفل جولدن جلوب الـ77

راسل كرو أفضل ممثل درامي عن مسلسله The loudest voice في جولدن جلوب

Succession أفضل مسلسل درامي بحفل جولدن جلوب

ترشيحاتنا

شابة تخدع عريسها يوم الخطوبة وتلجأ للشرطة.. تعرف على السبب

ملوخية ومهلبية.. رضا عبدالعال يعلق على تشكيل الزمالك في مباراة طنطا .. فيديو

عنتر هلال يكشف سبب رفض محمد فؤاد غناء كامننا.. فيديو

هل يجوز هجر الزوجة لشهور ؟.. الإفتاء تجيب | فيديو

هل تصح صلاة المريض بدون قراءة القرآن؟

القصة الكاملة لأزمة محمد صلاح مع الاتحاد الأفريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان منقوش بالورود.. تايلور سويفت تحضر حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

جينيفر أنيستون تشع جمالا في حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

لحظات وصول تشارليز ثيرون حفل جولدن جلوب الـ77.. فيديو