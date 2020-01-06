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فن

لورا ديرن أفضل ممثلة دور ثاني عن فيلم "Marriage story" في جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:49 ص
لورا ديرن
لورا ديرن
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شروق ابراهيم
حصلت الممثلة الأمريكية لورا ديرون على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن فيلمها "Marriage story" حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 77.

تدور أحداث الفيلم حول مكافحة مخرج وممثلة جمعهما الزواج لسنوات عديدة على التكيف مع حياتهما بعد الطلاق، حيث تتغير الأمور من حولهما مما يؤدي إلى مواجهة الكثير من الأزمات.

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،أوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون،وأيضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
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