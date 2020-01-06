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فن

توم هانكس يتوج بجائزة سيسيل بي دوميل الفخرية في جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:32 ص
توم هانكس
توم هانكس
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شروق ابراهيم
توج النجم العالمي توم هانكس بجائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية عن مجمل أعماله ومشواره الفني في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 77.

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،أوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون،وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
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