بعد فوزه بـ جولدن جلوب.. رامي يوسف ينشر صورة مع شقيقته من الحفل



كانت أول كلمة تلفظ بها رامي يوسف بعد فوزه "الله اكبر" من على خشبة مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.



ولد رامي يوسف لأبوين مصريين في مدينة كوينز بولاية نيويورك الأمريكية ثم انتقل للعيش في ولاية نيوجيرسي.



- مسلم الديانة يبلغ من العمر ٢٨ عاما فهو من مواليد ٢٦ مارس ١٩٩١.



- درس الاقتصاد والعلوم سياسية في إحدى الجامعات الأمريكية.



- اتجه للتمثيل خلال دراسته الجامعية وقدم سكتشات كوميدية.



نشر الممثل المصري رامي يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعه بشقيقته بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسله الست كوم Rami.وظهرت شقيقة رامي يوسف وهي تنظر اليه بتعجب وعلق النجم العالمي على الصورة قائلا :" شقيقتي قالت لي لم اصدق حتى الآن".