تركيا تسمح بإختراق أمريكي لمجالها الجوي مقابل غزو ليبيا

تداول خبراء عسكريين صورا لإختراق مستمر من الطيران الأمريكي للمجال الجوي التركي، في إرسال الإمدادات والطائرات العسكرية إلى العراق.



وتظهر الخرائط والصور المنتشرة طائرات عسكرية أمريكية تستخدم المجال الجوي التركي من أجل التوجه إلى الأراضي العراقية، حيث أقلعت من قاعد إنجرليك التركية أو من قواعد أخرى بالمنطقة.



ورجح خبراء الأمن أن استغلال الولايات المتحدة للنجال الجوي التركي، هو ما يجعل الجانب الأمريكي يغض البصر عن ما تفعله تركيا في ليبيا، وكذلك عن نيتها لنشر قوات عسكرية في طرابلس الليبية.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، أمس الأحد، البدء في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وذلك ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين أردوغان وحكومة السراج الليبية.



وأكد أردوغان استجابته لدعوة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي يتهمها البرلمان الليبي بالخيانة العظمى.