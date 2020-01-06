AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

1917.. أفضل فيلم درامي في جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:17 ص
1917
1917
Advertisements
شروق ابراهيم
فاز فيلم 1917 بجائزة افضل فيلم درامي بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ77.

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون،وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ براد بيت في حفل جولدن جلوب.. صور

بالأحمر.. سكارليت جوهانسون تبرز جمالها في حفل جولدن جلوب ..صور

شاهد.. ليوناردو دي كابريو في حفل جولدن جلوب الـ77

راسل كرو أفضل ممثل درامي عن مسلسله The loudest voice في جولدن جلوب

Succession أفضل مسلسل درامي بحفل جولدن جلوب

Missing Link أفضل فيلم رسوم متحركة في جولدن جلوب

ترشيحاتنا

مدرب نادي مصر يكشف سبب الخسارة من الأهلي

كيفية المحافظة على صلاة الفجر وقراءة القرآن.. الإفتاء تنصح بـ 4 أمور

هاني حتحوت يكشف دور بيراميدز في تأخر قيد كهربا بالأهلي

رينيه زيلويجر أفضل ممثلة درامية عن فيلم Judy بـ جولدن جلوب

القصة الكاملة لأزمة محمد صلاح مع الاتحاد الأفريقي

الجونة يعلن موعد وصول ساديو ماني وتفاصيل مرانه على ملعب الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان منقوش بالورود.. تايلور سويفت تحضر حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

جينيفر أنيستون تشع جمالا في حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

لحظات وصول تشارليز ثيرون حفل جولدن جلوب الـ77.. فيديو