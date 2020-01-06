رينيه زيلويجر أفضل ممثلة درامية عن فيلم Judy بـ جولدن جلوب

توجت الممثلة الامريكية رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلم Judy بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ77.





يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون،وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.





وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.



