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فن

رينيه زيلويجر أفضل ممثلة درامية عن فيلم Judy بـ جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:19 ص
رينيه زيلويغر
رينيه زيلويغر
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شروق ابراهيم
توجت الممثلة الامريكية رينيه زيلويجر بجائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلم Judy بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ77.

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون،وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
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